Amazon-stichter Jeff Bezos vliegt eind volgende maand de ruimte in met zijn eigen commerciële vlucht

De cabine New Shepard kan in totaal zes passagiers tot een hoogte van 100 kilometer brengen. Ze trekt weliswaar geen baantjes rond de aarde, maar maakt eerder een kikkersprong net boven de rand van de ruimte. De passagiers kunnen dan een paar minuten genieten van gewichtsloosheid en de planeet bekijken vanuit grote ramen vooraleer de cabine via parachutes terugkeert naar de aarde.

Dat is veel geld voor enkele minuutjes, maar Blue Origin en ook andere concurrenten merken dat er voldoende belangstelling voor dit soort van vluchten is bij miljardairs. Dat klopt, want in totaal namen 5.200 mensen uit 136 landen deel aan de eerste ronde van de veiling voor een ticket. Voor een normale vlucht achteraf zou de prijs volgens het agentschap Reuters op 200.000 dollar liggen.

Blue Origin is overigens niet het enige bedrijf dat op die markt wil komen. Ook Virgin Galactic van de Britse zakenman sir Richard Branson heeft een gelijkaardig tuig ontwikkeld en ook Elon Musk mikt op de ruimte.