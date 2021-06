André Rieu neemt nieuwe cd op: "Repeteren mag weer en we staan te trappelen"

"Maar maandag gaan we een cd maken want we mogen sinds vorige week weer samen met 50 personen, en het orkest bestaat uit 50 mensen. We hebben mekaar ook nauwelijks gezien." Er werken zo'n 120 mensen voor André Rieu en die moesten tijdens de coronacrisis natuurlijk allemaal doorbetaald worden. "Daar zijn we best trots op, want mensen ontslaan, betekent ook dat we aan het product zitten", zegt zoon Pierre, die de zakelijke belangen behartigt. "Want we brengen natuurlijk niet alleen maar muziek, dus we doen er alles aan om de club zo goed mogelijk bij mekaar te houden. En daar hebben we best wel wat voor over."