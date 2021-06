Arbeiders vinden fosforbom op militaire luchthaven van Melsbroek

Tijdens werkzaamheden aan de nieuwe vliegtuigloods op de militaire luchthaven in Melsbroek werd maandagmiddag een bom gevonden. De werken werden onmiddellijk stilgelegd en alle arbeiders werden geëvacueerd. Enkel de arbeider die de bom aantrof, raakte lichtgewond. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis met brandwonden.

De gevonden bom is een fosforbom uit de Tweede Wereldoorlog en weegt 15 kilogram. "DOVO kwam meteen ter plaatse en kon de bom rond iets voor vier uur veilig tot ontploffing brengen. Daarna is alle gevaar geweken", zegt burgemeester van Steenokkerzeel Kurt Ryon (Klaver/N-VA). "Het geheel had geen impact op het dorp of de Haachtsesteenweg die in de buurt ligt." Na de ontdekking werden wel twee landingsbanen van Brussels Airport afgesloten. Volgens Brussels Airport Company ondervond het luchtverkeer daarvan geen hinder.