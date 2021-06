Man komt om het leven bij verkeersongeval in Zingem

Het ongeval gebeurde zondagavond op de Nederzwalmsesteenweg in Zingem. De man kwam uit de richting van Nederzwalm toen hij op de brug over de Schelde afweek van de weg en tegen een geparkeerde oplegger reed. Z'n wagen kwam daarbij grotendeels onder de aanhangwagen terecht. Brandweerlui uit Oudenaarde en Gavere probeerden de man nog uit z'n wagen te halen, maar alle hulp kwam te laat, de man overleed ter plaatse. Door het ongeval was de weg tussen Zingem en Zwalm een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.