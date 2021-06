Bestuurder zwaargewond na ongeval in Retie

Het ongeval gebeurde vannacht rond 1.30 uur op de Geelsebaan. De bestuurder week van de weg af, botste aan de linkerkant tegen een boom en kwam tot stilstand aan de rechterkant van de weg op het fietspad.

De brandweer moest de bestuurder uit de auto bevrijden. Hij is zwaargewond maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom de man van de weg is geraakt met zijn auto. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.