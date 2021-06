Brand in appartementsgebouw Paardenmarkt Antwerpen: man in levensgevaar na rookinhalatie

Na een hevige brand in een appartementsgebouw op de Paardenmarkt in Antwerpen, zijn twee mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een 44-jarige man die in het appartement woonde waar het vuur is ontstaan, op de eerste verdieping, sprong uit het raam om aan de brand te ontkomen. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht maar het is nog niet duidelijk hoe hij eraan toe is. Ook de bewoner van een appartement op de tweede verdieping, een man van 35, moest naar het ziekenhuis, hij had ademhalingsmoeilijkheden door de rook en is in levensgevaar. De Paardenmarkt was enkele uren afgesloten maar is intussen opnieuw vrijgegeven.