CD&V-voorzitter Coens over terugval in peilingen: "We moeten meer zeggen waar wij voor staan"

Twee recente peilingen maken duidelijk dat CD&V in slechte papieren zit. De partij zou terugvallen tot ongeveer 10 procent van de stemmen, dat is 4 procent minder dan bij de vorige verkiezingen, wat op zich al een slecht resultaat was. "Die resultaten zijn hard binnengekomen bij ons", zegt Coens, en dat is besproken op het partijbureau vandaag.