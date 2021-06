Coronablog: Brussel schaft algemene mondmaskerplicht af vanaf 9 juni

In India worden in een aantal grote deelstaten opnieuw versoepelingen ingevoerd nu de besmettingscijfers er lijken af te nemen. In de politieke hoofdstad Delhi bijvoorbeeld mogen winkels weer beperkt open en rijdt de metro gedeeltelijk. In de deelstaat Maharashtra, waar de economische hoofdstad Mumbai ligt, mogen op bepaalde plekken restaurants, bioscopen en winkelcentra weer open. Maharashtra was een van de zwaarst getroffen deelstaten van het land.

Sinds april waren er op meerdere plaatsen in het land strenge coronamaatregelen van kracht. Het aantal coronabesmettingen piekte er tot ongeziene hoogtes, op een bepaald moment waren er dagelijks meer dan 400.000 nieuwe bevestigde besmettingen. De ziekenhuizen konden de toevloed aan patiënten niet aan en de overlijdens lagen torenhoog.

Het aantal geregistreerde besmettingen is nu stilaan aan het afnemen. De voorbije 24 uur waren het er ongeveer 100.000. Enkele grote deelstaten zien daardoor ruimte om versoepelingen in te voeren. Experts vrezen dat die echter nog te vroeg komen. Niet alleen door de besmettelijke Indiase coronavariant (of Delta-variant, zoals de WHO die nu officieel noemt), maar ook door de slabakkende vaccinatiecampagne. In het hele land is amper 5 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.