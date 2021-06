correcties en aanvullingen  in juni

In het middagjournaal van 6 juni zat een reportage over een tentoonstelling in Luik die de Commune van Parijs herdenkt. In de intro van de reportage werd gezegd dat de Commune van Parijs "... de eerste historische gebeurtenis is, die fotografisch werd vastgelegd".

Dat is niet juist. Ook van de Krimoorlog en de Amerikaanse Burgeroorlog bestaat bijvoorbeeld heel wat fotomateriaal en die dateren van voor de Commune van Parijs. De Commune van Parijs was wel één van de eerste historische gebeurtenissen die mede dankzij fotomateriaal ruime bekendheid kreeg.