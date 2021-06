David Doesjman, de laatste bevrijder van het nazi-concentratiekamp Auschwitz, is overleden

David Doesjman was 98 en is overleden in zijn woonplaats nabij München in het zuiden van Duitsland. Hij is geboren in Rusland en was van Joodse afkomst. In een interview met het Britse persbureau Reuters zei Doesjman enkele jaren geleden dat dat hem al meteen een stigma opleverde: Jood zijn in de Sovjet-Unie. Bovendien werd zijn vader in de jaren 30 naar een gevangenkamp gestuurd en werd hij voor het regime van dictator Stalin "een vijand van het volk".