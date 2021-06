DOVO laat mortier uit Tweede Wereldoorlog gecontroleerd ontploffen in Heule

De tuinier die bezig was in een van de tuinen in het Gemeenhof in Heule, raakte de mortier vrijdag met een freesmachine en het projectiel begon te roken. De politie en DOVO werden verwittigd. De ontmijningsdienst besliste wat later om de mortier van 24 centimeter lang en 5 centimeter breed gecontroleerd tot ontploffing te brengen in een nabijgelegen veld. Volgens DOVO was de Duitse mortier instabiel en te gevaarlijk om te transporteren.