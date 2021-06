Eerste aanpasbaar, ecologisch rijhuis wordt geplaatst in Gent: "We kunnen het gewoon tussen de andere huizen inschuiven"

Het inschuifhuis is het resultaat van een samenwerking tussen "inhout", een team van bio-ecologische bouwers, en een aantal studenten van de Universiteit Gent. "Het begon 2 jaar geleden, toen we beslist hebben om het project van enkele studenten van de UGent verder te zetten", zegt De Jaegher. "Zij hadden een onderzoek gestart naar nieuwe manieren om te bouwen, betaalbaar maar toch ecologisch en gezond." Ze wonnen daarmee vijf prijzen op een internationale wedstrijd: de Solar Decathlon Europe in 2019.

Zo werd het onderzoek concreet gemaakt en omgezet in een industrieel project. "Vorig jaar zijn we gestart met de productie van modulaire huizen, in het atelier in Eeklo. Dit huis is ons zevende, maar het is wel de eerste rijwoning, want de eerdere waren telkens vrijstaande huizen."

