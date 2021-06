EK-dorp van Peetjes Droom in Aalter gaat toch door: "We willen het groepsgevoel dat de mensen zo lang gemist hebben, teruggeven. "

Om alles coronaproof te houden, wordt niet alleen met bubbels van 4 gewerkt, ook tickets moeten op voorhand vastgelegd worden. "En ze moeten ook per 4 aangekocht worden", geeft Verheye mee. "De bezoekers krijgen de tickets na betaling via mail toegestuurd. De tickets worden voor de wedstrijd ingescand en stewards verwijzen hen door naar een tafel." De bediening gebeurt aan de tafels en het is de bedoeling dat je blijft zitten, behalve wanneer je naar het toilet moet. "Zelfs wanneer de Rode Duivels scoren, is het helaas niet toegelaten om in het rond te springen en te juichen," voegt Jarno Verheye er nog aan toe.