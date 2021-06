Enkele tientallen overtredingen vastgesteld bij controles op domein  Hengelhoef in Houthalen-Helchteren

"We kregen de jongste jaren al meerdere signalen over de woonkwaliteit op het domein Hengelhoef over de 9 wooncomplexen met elk 15 eenheden van één van de twee uitbaters. Er zijn dus in die gebouwen heel wat controles gedaan, niet alleen om de woonkwaliteit vast te stellen, maar als een soort signaalfunctie naar het gebied en om een beeld te krijgen van de bewoners", licht burgemeester Alain Yzermans (Vooruit-Groen-Plus) toe.