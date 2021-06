Ex-schooldirecteur Patrick Descamps is de nieuwe Gentse belleman: "Een eer om Jempi op te volgen"

Gent heeft sinds afgelopen weekend een nieuwe "eerste belleman": de gepensioneerde schooldirecteur Patrick Descamps (69) uit Drongen. Hij neemt de fakkel over van Jean-Pierre 'Jempi' Van der Perre, die in mei overleden is. "Het is een eer om dit te mogen doen, en al zeker in opvolging van Jempi", zegt de belleman.