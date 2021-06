Leerling-bakkers MSKA Roeselare maken Rode Duivel-gebakjes: "Eclairs en donuts in Belgische driekleur"

In de schoolbakkerij van het MSKA in Roeselare stijgt de EK-koorts zienderogen. In de afdeling bakkerij staan alle gebakjes van de leerlingen de volledige week in het teken van het EK 2021. Leerkracht Andy Vandenberghe vertelt trots over de bakplannen aan Radio 2 West-Vlaanderen. "Wij gaan vrijdag onze winkel vullen met éclairs, boules de Berlin en taartjes. Alles is geïnspireerd op onze Rode Duivels."

Yentl Coussement is één van de leerling-bakkers die meehelpt met de versierde gebakjes. "We maken alles in de Belgische driekleur: bladerbiscuits, éclairs, boules de Berlin enzovoort. Hiervoor moeten we onze creativiteit gebruiken. Maar met een speciale printer kunnen we de Belgische driekleur uitprinten op eetbaar papier en dat bijvoorbeeld op een éclair leggen. Dat maakt het een stuk gemakkelijker", zegt Yentl enthousiast.

