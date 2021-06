Sint-Martens-Latem onderzoekt of padelterreinen voor geluidsoverlast zorgen: "Het moet leefbaar blijven"

Padel is de laatste tijd enorm populair in Vlaanderen. Nu is de hype ook overgewaaid naar Sint-Martens-Latem. Bijna wekelijks krijgt de gemeente aanvragen van spelers en investeerders om padelterreinen aan te leggen. De beschikbare ruimte is heel beperkt, maar de gemeente heeft 2 jaar geleden al een terrein aangekocht aan het sportcomplex in de Hoge Heirweg, en het Masterplan Sportsite stelt voor om daar padelvelden aan te leggen. Aangezien dat terrein in de kern van Sint-Martens-Latem ligt, wil de gemeente eerst een geluidsonderzoek uitvoeren.