Imeldaziekenhuis in Bonheiden test vanaf vandaag ook reizigers: "Maximaal 25 mensen per dag"

In het Imeldaziekenhuis in Bonheiden kunnen vanaf vandaag ook reizigers terecht voor een PCR-test, die corona detecteert. Veel mensen die op reis willen naar het buitenland, hebben een negatieve PCR-test nodig omdat ze nog niet of niet volledig gevaccineerd zijn. Elke weekdag kunnen 25 personen zich daarom in het ziekenhuis laten testen. "De dagelijkse werking komt niet in gevaar. Onze patiënten hebben absoluut voorrang", benadrukt directeur Sean Van Brempt.