Kortrijk geeft middenstanders korting voor CO2-meter

Kortrijk kent 300 horeca- en handelszaken die een beroep kunnen doen op de maatregel. “Naast de korting is er ook een leveringsgarantie dat ze de apparaatjes zullen hebben op 9 juni”, zegt Vandendriessche. De meter is nodig om de luchtkwaliteit in de gaten te houden, want de regels zijn onverbiddelijk. Volgens het laatste ministerieel besluit moeten uitbaters vanaf 900 ppm (parts per million) CO2 compenserende maatregelen nemen. Boven de 1200 ppm, aldus het ministerieel besluit, moet de zaak onherroepelijk dicht.