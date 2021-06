1 op de 10 coronapatiënten heeft na zes maanden nog symptomen

Minstens één op de tien coronapatiënten heeft zes maanden na de besmetting nog altijd last van één of meerdere symptomen. Dat blijkt uit een studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. De langdurige klachten kunnen ontstaan bij patiënten van alle leeftijden, zelfs bij wie niet heel ziek is geweest en niet in het ziekenhuis is beland. De symptomen zijn zeer uiteenlopend en kunnen gaan van hoofdpijn en vermoeidheid, tot kortademigheid en hartkloppingen.