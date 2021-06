Vanaf woensdag weer publiek welkom onder Menenpoort voor Last Post

De laatste maanden was er geen publiek toegelaten onder de Menenpoort tijdens de Last Post. Maar dat hield de mensen niet tegen om toch te gaan kijken aan de hekken. Daar kwamen soms veel te grote groepen samen, heel dicht bij elkaar. Nu staan er onder de Menenpoort stippen op de grond, om aan te geven waar de mensen moeten staan.

De Last Post Association reageert opgelucht nu de Last Post weer coronaveilig kan doorgaan. "Nu kunnen er weer 400 mensen op voldoende afstand van elkaar de ceremonie bijwonen. Ik denk niet dat er in juni iedere avond meer dan 400 mensen zullen komen kijken. Dan moet er ook niemand staan dringen bij de hekken. In mijn ogen al alles veiliger verlopen, dan wanneer er geen publiek onder de Menenpoort toegelaten werd en iedereen aan de hekken stond", vertelt Benoit Mottrie van de Last Post Assosciation.

Vanaf woensdag zullen er ook weer 3 klaroeniers de Last Post blazen. De voorbije maanden waren er maar 2 en op een bepaald moment gebeurde het zelfs maar door 1 klaroenier.