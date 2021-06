Ook voor vervalsers begint het EK: let op voor valse Rode Duivels-producten, maar hoe herken je namaak?

Traditioneel duikt er in de periode rond voetbalkampioenschappen heel wat namaak-merchandising op, weet de Bleeker: "Tijdens het WK voetbal in 2018 nam de Economische Inspectie er maar liefst 19.000 namaakproducten in beslag."

Risico's

Ten eerste wil de staatssecretaris wijzen op de gevaren van namaakproducten voor de gezondheid: "Dat type producten wordt geproduceerd onder omstandigheden die helemaal niet gecontroleerd worden, aangezien het niet over officiële producten gaat. Er kunnen giftige stoffen in zitten, of ze kunnen gemaakt zijn onder minder goede werkomstandigheden. Iets om bij stil te staan."

Maar er zijn ook andere risico's verbonden aan het kopen van namaak: "Als de douane of Economische Inspectie ontdekt dat je namaak hebt gekocht, zullen ze de producten in beslag nemen en zal jij moeten opdraaien voor de vernietigingskosten ervan. Die kosten kunnen gaan van 100 euro tot heel wat meer, afhankelijk van de hoeveelheid spullen die douane of de inspectie heeft aangetroffen."

Hoe herken je namaak?

Namaakgoederen zijn niet altijd goed te onderscheiden van officiële merchandising. Via de website van de FOD Economie vind je enkele handige tips waarmee dat iets makkelijker wordt.

Vaak worden die producten online aangeboden. Het is dus belangrijk dat je bij een betrouwbare website shopt. Die herken je volgens De Bleeker aan enkele eigenschappen: