Lichaam van peuter die verdronk bij overtocht Kanaal is gevonden in Noorwegen

De trieste ontdekking was aanvankelijk een raadsel voor de Noorse politiediensten. "We hadden in Noorwegen geen meldingen over vermiste baby's. Geen enkele familie had contact opgenomen met de politie", liet de Noorse politie weten. De kleren waarin het kind werd gevonden, deden vermoeden dat het jonge slachtoffer uit het buitenland kwam. DNA-onderzoek wees uiteindelijk uit dat het lichaam dat van Artin is.

Het kind zal worden begraven in Iran. De familie was afkomstig van Sardasht, een stad in het noordwesten van Iran, niet ver van de grens met Irak. Het grootste deel van de bevolking daar zijn Koerden.