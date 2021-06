Vluchten met luchtballonnen nooit eerder zo populair: "Vraag met 40% gestegen"

Mooi weer betekent dus drukke dagen, toch kunnen mensen zich nog altijd inschrijven bij Kris voor een ballonvaart. "We hebben in totaal zes ballonnen en daardoor een capaciteit van 90 mensen. We vliegen wel enkel bij zonsopgang en -ondergang. Dan is er het minste wind. En heb je uiteraard ook het mooiste uitzicht over het prachtige landschap hier in het Hageland. Dat is bezaaid met graan, korenvelden, boomgaarden en maïsvelden. Niet te vergeten, de idyllische kerkjes en kasteeltjes."

"En dan is het hopen dat je lieve eigenaars tegenkomt die je toelaten om te landen." gaat Kris verder. "Zo mochten we gisteren onze ballon neerzetten op het veld van boer Koen. Hij heeft ons enorm geholpen en heeft daarna ook een glaasje cava mee gedronken. Zo pakken we het hier aan."