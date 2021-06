Maar weinig bussen hebben geluidsinstallatie om haltes aan te kondigen: "West-Vlaanderen is de slechtste leerling van de klas."

8 procent van de Lijnbussen in West-Vlaanderen roepen de haltes om tijdens de busrit via een geluidsinstallatie. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annick Lambrecht opvroeg bij minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). "Vooral voor personen die minder goed zien, is dat problematisch."

Lambrecht begrijpt dat niet: "In een normale, moderne, inclusieve samenleving zorg je ervoor dat iedereen het openbaar vervoer vlot kan nemen, ook wanneer iemand slecht ziet. In elke bus moeten de haltes omgeroepen worden. We moeten ook een scherm of visualisatie voorzien in de bus die de haltes aanduidt. Dat vergemakkelijkt reizen voor iedereen.’"

Lambrecht vraagt dat er een halteaankondigingsysteem komt in alle bussen. Dat kan bijvoorbeeld door de busvloot sneller te vernieuwen en ook door in oudere bussen tijdelijke systemen te installeren.