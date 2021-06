Uitzonderlijk veel klaprozen dit jaar, maar waar komen die vandaan?

Vroeger was de klaproos een echte akkerplant, vandaag vind je ze enkel nog langs de randen van akkers. "Vroeger had je echt hele graanakkers vol klaprozen. Maar de landbouw is intussen compleet veranderd. Het graan staat veel dichter bij elkaar, het onkruid wordt allemaal geweerd door bestrijdingsmiddelen... Gelukkig heeft de klaproos weten te overleven in de akkerranden en langs bermen."