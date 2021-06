In maart werkten meer mensen van thuis uit dan bij het begin van de coronapandemie

De voorbije maanden was telewerk verplicht, tenzij dat niet kon. In maart noteerde Attentia een nieuw recordaantal telewerkuren bij zijn klanten. Bedienden werkten 41,5 procent van hun gepresteerde uren van thuis en bij de directie- en kaderleden bedroeg dat percentage zelfs 65,3 procent. Dat is opvallend omdat bedrijven ten tijde van de derde coronagolf toch al veel maatregelen hadden genomen om werk op de vloer veiliger te laten verlopen.

In beide gevallen is dat meer dan het vorige record uit de beginperiode van de pandemie, in maart 2020. Toen werkte 40,1 procent van de bedienden thuis en 62 procent van de kaderleden.

Over de maanden april en mei 2021 heeft Attentia nog geen cijfers.

Door de aankomende versoepelingen zal telewerken de komende weken hoe dan ook afnemen. Vanaf morgen al is er één terugkeermoment per week mogelijk, en verwacht wordt dat het niet bij die ene dag per week zal blijven.