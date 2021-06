Meer volk toegelaten bij erediensten vanaf 9 juni: katholieken tevreden, moslims ontgoocheld

Gebedsdiensten buiten organiseren is maar hier en daar mogelijk. "Dat kan maar in zo'n tien procent van de moskeeën. Ik ben zelf voorzitter van de moskee van Hoboken. Daar hebben we een grote speelplaats. Buiten dus, maar toch binnen de muren van de moskee." En met reservaties werken is niet doenbaar.

Said Mdaouchi stipt aan dat grote moskeeën al meer dan een jaar helemaal dicht zijn. "Zij kunnen niet opendoen voor 15 of 100 of zelfs 200 mensen. Op hoogdagen komen in Borgerhout of op het Kiel tot 4.000 gelovigen naar de moskee."