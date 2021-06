Met de fiets naar de minister van Onderwijs: "Onze scholen in Zellik kampen met plaatsgebrek, we willen extra middelen om uit te breiden"

"We bevinden ons aan de rand van Brussel. We kampen met dezelfde problemen als de grootstad, maar we krijgen minder middelen", legt Carolien De Ryck uit. Zij is hoofd van het departement Onderwijs van de gemeente Asse. "Dat leidt tot schrijnende situaties. Er zijn kinderen die op minder dan één kilometer van een Zellikse school wonen en er geen plaats vinden. We moeten echt kinderen weigeren. Hier staan kinderen op een wachtlijst." De Ryck voegt eraan toe dat er in Zellik veel kansarmoede heerst. Er wonen ook veel anderstaligen.