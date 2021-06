Motorrijder met levenslang rijverbod ontvlucht politiecontrole: onder invloed van drugs

Toen de motorrijder een politiecontrole opmerkte op de Dendermondsesteenweg in Willebroek, maakte hij rechtsomkeer en vluchtte hij weg richting A12. Hij reed sneller dan 180 kilometer per uur en negeerde het rode licht. In de Breendonkstraat, waar je maximaal 30 kilometer per uur mag rijden, haalde hij snelheden van 130 kilometer per uur. Toen hij moest uitwijken voor een vrachtwagen, reed hij bijna een fietser aan, die zo geschrokken was dat hij van zijn fiets sprong.