Mountainbiketeam politie LRH scherpt skills aan tijdens opleiding. "Een politieploeg op de fiets is tegenwoordig onmisbaar"

De agenten van het mountainbiketeam van de politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) zullen hun fietsvaardigheden voortaan jaarlijks bijschaven tijdens een tweedaagse opleiding. “Het is niet de bedoeling om een wielerploeg te creëren, maar manoeuvreren in drukke winkelstraten of fietsen in het donker is soms moeilijker dan het lijkt”, aldus hoofdinspecteur Joost Timmermans.