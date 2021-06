Voor het eerst in 20 jaar nieuw alzheimermedicijn dat de ziekte kan afremmen goedgekeurd in de VS

Toch is niet iedereen even overtuigd over de werkzaamheid van aducanumab. In 2019 werd de klinische studie even on hold gezet toen uit tussentijdse resultaten bleek dat er amper verschil was tussen wie het geneesmiddel en een placebo kreeg toegediend. Intussen zouden meer data hebben bewezen dat er wel degelijk een effect is als de dosis hoog genoeg is.

"We hadden sowieso meer verwacht van dit geneesmiddel", zegt professor Engelborghs. "Toen we zagen dat die amyloïde plaques echt bijna volledig verdwenen waren, hadden we gehoopt dat het krachtiger zou werken. Het doet dus niet volledig wat we hadden gehoopt en toont nog maar eens aan dat de ziekte nog ingewikkelder is dan we al dachten."