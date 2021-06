Nu ook "Klassiek aan de Schelde" op Linkeroever: "Operaconcert met zicht op de skyline van Antwerpen"

Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is opgetogen. "We hebben het afgekeken van Brasschaat. ""Klassiek in het Park" is prachtig, lichtvoetig, met een lage drempel, de mooiste muziek die er is", zegt De Wever. "Hier brengen we de opera "Carmen" van Bizet, met zicht op de Rechteroever. Het wordt een magische avond. De ondertitel is de Spaanse furie, en als je hier zit kan je op de andere oever het toneel zien waar de echte Spaanse furie zich in 1576 heeft afgewikkeld. Dat draagt bij tot de muzikale beleving als je dat op deze plek kan doen."