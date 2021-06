Oudsbergen organiseert webinars om mentaal welzijn jongeren een boost te geven: "Er is echt behoefte aan"

De gemeente wil de jongeren bereiken via onder meer een online escaperoom, instagramcampagnes die welzijnsorganisaties in de kijker zetten en webinars in samenwerking met het OverKop-huis: "Jongeren kunnen online sessies volgen over wat het OverKop-huis precies voor hen kan betekenen, en krijgen info over de websites van de welzijnsorganisaties", zegt de burgemeester. "En vooral de derde sessie is een aanrader waarbij praktijkvoorbeelden rond mentaal welzijn aan bod komen. Heb je die voorbeelden ook meegemaakt? Hoe kan je daar mee omgaan? Hoe kan je naar mekaar luisteren enzovoort. Er zit zelfs een rollenspel in." De eerste reacties op de online lezingen bij de jongeren waren alvast positief besluit Ceyssens: "We hebben gemerkt dat er echt behoefte aan is."