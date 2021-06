Parket doet eindvordering in dossier rond legionella-uitbraak 

Het parket van Oost-Vlaanderen is klaar met de eindvordering in het gerechtelijk onderzoek naar de bron van de legionellacrisis. Het onderzoek werd eerder dit jaar al afgerond, maar nu staat dus ook vast wie het parket wil vervolgen. Al wil het daar voorlopig nog niets over kwijt: over de inhoud wordt pas gecommuniceerd nadat alle partijen inzage hebben gekregen. Belga laat intussen weten dat het over papierfabriek Stora Enso gaat.