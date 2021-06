Postbodes Pajottenland leggen werk neer: "Druk te hoog"

Vanuit het mailcenter van Bpost in Huizingen vertrekken de postbodes van Halle, Beersel, Lennik en Pepingen normaal gezien om aan hun rondes te beginnen. Maandagmorgen legden ze het werk echter spontaan neer. “De werkdruk is te hoog", zegt Iris Vancutsem, vakbondsafgevaardigde van VSOA.

"Het pakkenaantal blijft maar stijgen. Er is een structureel personeelstekort, maar we zitten ook met heel veel zieke personeelsleden omdat ze de druk niet meer aankonden", gaat de vakbondsafgevaardigde verder. "De postbodes die al overuren maken door de grote hoeveelheid pakjes, moeten daardoor nog straten bijdoen. Ze worden ook niet betaald voor die overuren. Dat doen ze dus eigenlijk allemaal gratis, en dat is niet meer houdbaar.”

Door de actie loopt de postbedeling in de regio vertraging op. De vakbonden zitten samen met de lokale directie in Huizingen. Die besliste al om meer personeel aan te werven.