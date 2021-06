Problemen met zonnepanelen bij te veel zon: "Laat je omvormer goed nakijken door de installateur"

Het is dus maar bij een half procent van de installaties dat er problemen zijn, maar dat wil niet zeggen dat die niet ernstig worden genomen zegt Björn Verdoodt, woordvoerder bij Fluvius: "De eerste stap is, laat de installateur van je zonnepanelen langskomen en laat goed naar de omvormer kijken. Vaak lost het opnieuw instellen van die omvormer het probleem al op. Mocht dat niet helpen, dan komen we langs om een aantal metingen te doen, en zeer lokaal een aantal aanpassingen te doen in jouw buurt. In de elektriciteitskabine bijvoorbeeld. Als ook dat niet helpt, kom je op de lijst om het net in je buurt te versterken, wat betekent dat we dan nieuwe kabels gaan trekken." Maar dat zijn dan weer werken op openbaar domein, met vergunningen. Dat kan dan ook enkele maanden tot een jaar duren.