Zaak-Sanda Dia alweer uitgesteld na wraking voorzitter, "Heb de indruk dat ze hiermee alleen tijd willen winnen"

Normaal zou de raadkamer van de rechtbank van Hasselt zich vandaag, vanaf 14 uur, buigen over de doorverwijzing van de 18 leden van de studentenclub naar de strafrechter. Maar toen de zitting eigenlijk moest beginnen, bleek dat de advocaat van één van de Reuzegommers een wrakingsverzoek had ingediend tegen de voorzitter van de raadkamer.

Zo'n wrakingsverzoek wordt ingediend als een partij meent dat een rechter, in dit geval de voorzitter van de raadkamer, vooringenomen is. De wraking zou er gekomen zijn omdat de rechter zijn griffier vorige vrijdag de opdracht had gegeven om alle 35 advocaten in de zaak op de hoogte te brengen dat maandag - vandaag dus - gezegd zou worden dat de zaak voor behandeling klaar zou zijn.

Een van de advocaten had nog geopperd bijkomende onderzoeksdaden te vragen, maar daar werd niet op ingegaan en dus werd het wrakingsverzoek neergelegd.