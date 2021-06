Rechter in beroep volgt uitspraak in kort geding niet: "Coronamaatregelen hebben op eerste gezicht wél wettelijke basis"

De coronamaatregelen hebben op het eerste gezicht wel degelijk een wettelijke basis, in afwachting van een pandemiewet. Dat oordeelt de rechter in beroep. Hij volgt de uitspraak van de Brusselse kortgedingrechter niet die de regering tot eind april had gegeven voor zo'n pandemiewet. Dat is nog altijd niet rond, want vorige donderdag heeft de Kamer het wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) andermaal voor advies naar de Raad van State gestuurd.