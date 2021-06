Restaurantbaas uit Oostende: "Tot 40% minder fooien door elektronisch betalen"

Op een drukke dag kan het totaal bedrag aan fooien oplopen tot 3 à 5 procent van de omzet. Leo Deklerck: "We spreken dan over een bedrag van 150 tot 200 euro. Bij ons steken we dat in een gezamenlijke pot. Met een verdeelsleutel zorgen we ervoor dat iedereen iets meepikt. Fooien zijn belangrijk. Ze zorgen ervoor dat kelners zich meer inzetten."

Sinds het begin van de coronacrisis krijgen we de raad om zoveel mogelijk met de kaart te betalen. En daardoor zijn we minder geneigd om nog enkele muntstukken toe te stoppen aan een kelner. Of om enkele euro's wisselgeld te laten vallen. Leo Deklerck: "Nog maar 10 procent van mijn klanten betaalt met cash. Sommige klanten die met de kaart betalen, willen een fooi geven door elektronisch iets meer te betalen. Maar dat doen we voorlopig niet omdat we belast worden op dat grotere bedrag. We kunnen het wegvallen van fooien ook niet doorrekenen in onze prijzen. De enige oplossing is dat klanten ook wat cash meenemen dat ze dan als fooi geven."