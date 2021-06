Nederlandse schrijver A.L. Snijders (83) overleden, bekend van zijn "zeer korte verhalen"

A. L. Snijders had ook een wekelijkse column of "zkv" in de weekendbijlage van de krant De Standaard. Zijn zeer korte verhalen werden in boekvorm verzameld; alles samen publiceerde hij 12 bundels. In april was hij te gast in het boekenprogramma "Brommer op zee" op Canvas en de Nederlandse omroep vpro.

"Ik ben helemaal niet de bedenker van het korte verhaal," zei hij daar, "veel auteurs schrijven korte verhalen, maar daarnaast doen ze ook andere dingen; ze schrijven gedichten of theater. Ik ben wel de enige die alleen maar die korte verhalen doet." Zijn laatste bundel heet "Tat Tvam Asi" (Sanskriet voor "Dat ben jij") en is gepubliceerd bij AFdH, een uitgeverij die speciaal voor zijn werk werd opgericht.

Herbekijk de aflevering op VRT NU of hier: