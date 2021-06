Steekpartij aan Café Anoniem in Hasselt: man zwaargewond naar ziekenhuis

In de vooravond escaleerde een ruzie tussen twee bezoekers in Café Anoniem in de Mouterijstraat in Hasselt. "Het slachtoffer maakte een man wakker die binnen lag te slapen in een zetel. Die werd erg boos en begon te slaan", vertelt een omstaander die het zag gebeuren. "De man werd naar buiten gebracht. Toen haalde hij een mes boven en stak hij het slachtoffer neer."