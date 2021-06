Supportersclubs laten zich niet afschrikken door strikte maatregelen om Rode Duivels aan te moedigen in Denemarken

Tom Ploegaerts van supportersclub De Scheve Toren uit Schelle laat zich ook niet onmoedigen door de niet altijd transparante voorwaarden om de Rode Duivels aan te moedigen in Denemarken.

"De wedstrijd tegen Denemarken wordt wellicht de moeilijkste voor de Rode Duivels in de groepsfase. Die willen we absoluut bijwonen. We hebben er ook even over nagedacht om naar Rusland te gaan, maar dat plan hebben we door de coronacrisis snel laten varen", zegt Ploegaerts in "De wereld vandaag".

"We vertrekken in Schelle een dag voor de wedstrijd tegen Denemarken. We rijden dan naar Duitsland, want we logeren in een hotel in Duitsland aan de Deense grens. De dag van de wedstrijd rijden we naar Kopenhagen om de wedstrijd te zien. Na de wedstrijd rijden we terug naar Duitsland. We zullen een drietal dagen onderweg zijn."

De voorbije dagen was er veel onduidelijkheid over extra controle bij het stadion. "Daar hebben we vandaag beter nieuws over gekregen. Gisteren werd er nog gesuggereerd dat je daar het resultaat van een Deense PCR-test moet worden getoond. Aan de ingang mag je nu het bewijs van vaccinatie of immuniteit tonen, of het resultaat van een PCR-test van de voorbije 72 uur", besluit Ploegaerts.

