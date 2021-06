Tankstation afgesloten na lek aan brandstofpomp: 170 liter brandstof weggevloeid

Rond 6.30 uur kwam een klant tanken in een tankstation aan de Vredebaan in Mortsel. Daarna ontstond het lek. Ongeveer 170 liter brandstof is op de grond gelopen en via een rooster in een opvangbak terechtgekomen. De brandweer kwam ter plaatse voor de beveiliging van de buurt en het opruimen van de brandstof. Het tankstation is afgesloten totdat alles is gereinigd. Evacuatie van buurtbewoners was niet nodig.