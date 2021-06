OPROEP: Kijk jij ernaar uit om terug te keren naar de werkvloer of helemaal niet? Wij willen jouw verhaal horen

Na maanden van verplicht telewerken, is het woensdag zover: vanaf dan mag iedereen één dag per week terugkeren naar de werkvloer. Vanaf 1 juli is telewerken zelfs niet langer verplicht, al blijft het wel aanbevolen. Hoe kijk jij naar deze versoepelingen? Kijk je ernaar uit om terug te keren naar de werkvloer en je collega's opnieuw écht te zien? Of zie je vooral voordelen aan telewerken en hoop je dit nog zo lang of zo vaak mogelijk te kunnen doen? Wij zijn benieuwd naar jouw verhaal, laat het ons weten via onderstaand invulformulier.