Tienen wil leegstaande winkels aan de man brengen via online-verhuurplatform bizLocator

De stad Tienen onderneemt actie tegen de leegstand van winkels en bedrijfsruimtes. In de binnenstad zijn er nu ongeveer 60 leegstaande panden. "We willen deze leegstand proactief wegwerken", zegt schepen Bram Delvaux (Open VLD). "We gaan de eigenaars van de panden contacteren en hen overtuigen om de panden actief op de markt te brengen, via bizLocator. Het is een eerste stap uit een reeks acties die we zullen ondernemen om de leegstand in de handelskern aan te pakken", aldus Delvaux.