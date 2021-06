Tientallen doden bij treinongeluk in Pakistan, passagiers zitten vast in het wrak

In het zuiden van Pakistan zijn zeker 40 doden gevallen bij een zwaar treinongeluk. Een trein reed in op een andere, nadat die ontspoord was. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. Er zijn ook tientallen gewonden. Enkele uren na het ongeval zitten er nog altijd verschillende passagiers vast in het wrak van de trein. In Pakistan gebeuren wel vaker treinongelukken. Er wordt weinig geïnvesteerd in de spoorinfrastructuur.