Rode leguaan van bijna 1,5 meter lang spoorloos verdwenen in Sint-Niklaas, zijn groene "broer" is intussen weer thuis

Waar de rode leguaan Draco zich nu bevindt, is niet bekend. "Het is onmogelijk om een schatting te doen over welke afstand het dier nu al zou gedaan hebben," zegt Goes nog. Ook eigenaar Heyninck zegt dat het niet gemakkelijk is om het dier te vinden: "Ik denk dat Draco zich schuilhoudt in een van de tuinen in de omgeving, maar door zijn kleur is hij moeilijker te vinden."

Lees verder onder de foto. Godzilla links en Draco rechts.