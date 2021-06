Vaccinverleiding: Britse datingapps ontwikkelen badge om te laten zien dat je gevaccineerd bent

Van "I got the shot" (ik kreeg het vaccin) tot "Immunity together" (samen immuun): datingapps in Groot-Brittannië gooien zich in de strijd tegen het coronavirus. In samenwerking met de Britse overheid lanceerden datingplatformen Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish, OurTime en Muzmatch een actie om single Britten warm te maken voor het vaccin.

In Groot-Brittannië zijn nu ook mensen jonger dan 30 jaar aan de beurt voor het coronavaccin. Omdat vooral deze leeftijdsgroep datingapps gebruikt, hopen de Britse autoriteiten hen op deze manier te bereiken. George Kidd, het hoofd van de Online Dating Association, kondigde aan "verheugd te zijn om een rol te spelen in het uitdragen van de boodschap over vaccinaties".