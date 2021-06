Veel wateroverlast en schade in Turnhout: de stad onderzoekt of onweer kan erkend worden als ramp

Als het onweer erkend wordt als ramp, dan kan het Vlaams Rampenfonds tussenkomen om schade te vergoeden. Door de regen kwamen vrijdag verschillende straten onder water te staan. Supermarkt Carrefour bleef zaterdagochtend ook een tijd dicht om te poetsen. Bij transportbedrijf Van Rooijen begaf een dak het onder druk van het water.



"Het ging heel plots", zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA) op RTV. "Het onweer was wel aangekondigd, maar dit heeft Turnhout nog niet meegemaakt. Nog nooit."

In één uur tijd viel er even veel regen als normaal in een maand. De brandweer was nog het hele weekend bezig met het leegpompen van kelders.